JEFFERIES stuft Evonik auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Evonik nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 15,10 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe sich gut geschlagen und zeige eine erfreuliche Geschäftsdynamik, schrieb Helena Xu am Freitag in einer ersten Reaktion. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege ebenso über den Erwartungen wie das Ebitda-Ziel für das laufende Quartal. Dies dürfte die Aktie stützen./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 01:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 01:35 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 17,01EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Helena Xu

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 15,10

Kursziel alt: 15,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 15,10 € , was einem Rückgang von -13,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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