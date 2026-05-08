JEFFERIES stuft Evonik auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Evonik nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 15,10 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe sich gut geschlagen und zeige eine erfreuliche Geschäftsdynamik, schrieb Helena Xu am Freitag in einer ersten Reaktion. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege ebenso über den Erwartungen wie das Ebitda-Ziel für das laufende Quartal. Dies dürfte die Aktie stützen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 01:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 01:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 01:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 01:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 17,01EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Helena Xu
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 15,10
Kursziel alt: 15,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Helena Xu
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 15,10
Kursziel alt: 15,10
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