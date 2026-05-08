BERENBERG stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Hold'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel von 79,50 auf 77,40 Euro gesenkt, während die Einstufung auf "Hold" belassen wurde. Der Klebstoff- und Konsumgüterkonzern habe einen guten Jahresauftakt gehabt, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er befürchtet aber Inflationsdruck. Das Management werde wohl versuchen, diesem mit einer Kombination aus Preiserhöhungen, Neuverhandlungen mit Lieferanten und verschärftem Kostenmanagement entgegenzuwirken./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 21:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 21:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 65,82EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 77,40
Kursziel alt: 79,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
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