BERENBERG stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel von 79,50 auf 77,40 Euro gesenkt, während die Einstufung auf "Hold" belassen wurde. Der Klebstoff- und Konsumgüterkonzern habe einen guten Jahresauftakt gehabt, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er befürchtet aber Inflationsdruck. Das Management werde wohl versuchen, diesem mit einer Kombination aus Preiserhöhungen, Neuverhandlungen mit Lieferanten und verschärftem Kostenmanagement entgegenzuwirken./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 21:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 65,82EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 77,40

Kursziel alt: 79,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 77,40 € , was eine Steigerung von +18,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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