BARCLAYS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Klebstoff- und Konsumgüterkonzern schiebe seine Margenprobleme auf die lange Bank, schrieb Warren Ackerman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es komme wohl auf das zweite Halbjahr an, nachdem die Prognose trotz steigender Kosten beibehalten wurde. Er sieht weiterhin Margenrisiken./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 23:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 23:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 65,82EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
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