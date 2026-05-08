BARCLAYS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Klebstoff- und Konsumgüterkonzern schiebe seine Margenprobleme auf die lange Bank, schrieb Warren Ackerman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es komme wohl auf das zweite Halbjahr an, nachdem die Prognose trotz steigender Kosten beibehalten wurde. Er sieht weiterhin Margenrisiken./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 23:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 65,82EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Warren Ackerman

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 70,00 € , was eine Steigerung von +7,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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