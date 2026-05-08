BARCLAYS stuft LANXESS AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Bei dem Spezialchemiekonzern gebe es nach den jüngsten Zahlen mehr Zuversicht, dass es im zweiten Halbjahr zu einer Erholung komme, schrieb Anil Shenoy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch er sieht daraus resultierend nun ein vorübergehendes Aufwärtspotenzial./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 14:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,43 % und einem Kurs von 17,25EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 09:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Anil Shenoy

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 14

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 14,00 € , was einem Rückgang von -20,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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