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    U.S. International Trade Commission (ITC) entscheidet zugunsten von Infineon und verhängt ein Import- und Vertriebsverbot gegen Innoscience

    U.S. International Trade Commission (ITC) entscheidet zugunsten von Infineon und verhängt ein Import- und Vertriebsverbot gegen Innoscience
    Foto: Sven Hoppe - dpa
    München (ots) - - ITC hat im Patentverletzungsverfahren gegen Innoscience
    zugunsten von Infineon entschieden

    - Die Behörde untersagt Innoscience den Import und Verkauf von
    Galliumnitrid-Produkten in den USA

    - Entscheidung unterstreicht erneut den Wert des branchenführenden
    Patentportfolios von Infineon

    Die Full Commission der US International Trade Commission (ITC) hat die
    vorläufige Feststellung vom Dezember 2025 bestätigt, wonach Innoscience ein
    Infineon-Patent im Bereich der Galliumnitrid-(GaN)-Technologie verletzt hat. Die
    Behörde ordnete ein Import- und Verkaufsverbot gegen Innoscience an. Diese
    Entscheidung und die Unterlassungsverfügungen unterliegen einer 60-tägigen
    Überprüfungsfrist durch den US-Präsidenten.

    "Diese Entscheidung unterstreicht einmal mehr die Stärke des geistigen Eigentums
    von Infineon. Sie bestätigt unser Engagement, das Patentportfolio von Infineon
    konsequent zu schützen und einen fairen Wettbewerb im Markt sicherzustellen",
    sagt Johannes Schoiswohl, Senior Vice President und Leiter des GaN-Geschäfts bei
    Infineon. "Mit unserer branchenführenden 300-Millimeter-GaN-Fertigung sind wir
    herausragend positioniert, um Innovationen zu skalieren. Dadurch können wir
    unseren Kunden genau die Leistungs-, Qualitäts- und Kostenvorteile bieten, die
    sie benötigen, um die Dekarbonisierung und Digitalisierung weiter
    voranzutreiben", fügt er hinzu.

    Das Urteil ist eine weitere positive Entscheidung, die die Rolle von Infineon im
    Bereich der GaN-Technologie unterstreicht. In einem weiteren Rechtsstreit in
    Deutschland macht Infineon die Verletzung von drei Patenten und eines
    Gebrauchsmusters vor dem Landgericht München I geltend. Bereits im August 2025
    hat das Münchner Gericht eine Verletzung des ersten Infineon-Patents durch
    Innoscience festgestellt. Die Verhandlungen zu einem Patent und einem
    Gebrauchsmuster sind für Juni 2026 angesetzt.

    Infineon ist ein führender Integrated Device Manufacturer (IDM) im GaN-Markt mit
    dem branchenweit breitesten IP-Portfolio, das rund 450 GaN-Patentfamilien
    umfasst. GaN spielt eine Schlüsselrolle bei der Realisierung leistungsstarker
    und energieeffizienter Leistungssysteme in einer Vielzahl von Anwendungen,
    darunter erneuerbare Energiesysteme, KI-Rechenzentren, industrielle
    Automatisierung und Elektrofahrzeuge (EVs). Durch höhere Leistungsdichte,
    schnellere Schaltgeschwindigkeiten und geringere Leistungsverluste ermöglichen
    GaN-Halbleiter kompaktere Designs, verringern Energieverbrauch und
    Wärmeentwicklung. Als führendes Unternehmen im Bereich Leistungssysteme
    beherrscht Infineon alle drei relevanten Materialien: Silizium (Si),
    Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN).

    Über Infineon

    Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von
    Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit
    seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und
    Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte
    (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen
    Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol
    "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol
    "IFNNY" notiert.

    Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.infineon.com

    Diese Presseinformation finden Sie online unter http://www.infineon.com/presse

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    (https://www.linkedin.com/company/infineon-technologies/)

    Pressekontakt:

    Infineon Technologies AG
    Media Relations:
    Felix Sparkuhle
    +49 89 234 38991
    mailto:felix.sparkuhle@infineon.com

    Investor Relations:
    +49 89 234 26655
    mailto:investor.relations@infineon.com
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,07 % und einem Kurs von 60,50 auf Tradegate (08. Mai 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +2,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +43,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 78,04 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 68,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +2,02 %/+25,44 % bedeutet.




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