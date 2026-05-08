U.S. International Trade Commission (ITC) entscheidet zugunsten von Infineon und verhängt ein Import- und Vertriebsverbot gegen Innoscience
zugunsten von Infineon entschieden
- Die Behörde untersagt Innoscience den Import und Verkauf von
Galliumnitrid-Produkten in den USA
- Entscheidung unterstreicht erneut den Wert des branchenführenden
Patentportfolios von Infineon
Die Full Commission der US International Trade Commission (ITC) hat die
vorläufige Feststellung vom Dezember 2025 bestätigt, wonach Innoscience ein
Infineon-Patent im Bereich der Galliumnitrid-(GaN)-Technologie verletzt hat. Die
Behörde ordnete ein Import- und Verkaufsverbot gegen Innoscience an. Diese
Entscheidung und die Unterlassungsverfügungen unterliegen einer 60-tägigen
Überprüfungsfrist durch den US-Präsidenten.
"Diese Entscheidung unterstreicht einmal mehr die Stärke des geistigen Eigentums
von Infineon. Sie bestätigt unser Engagement, das Patentportfolio von Infineon
konsequent zu schützen und einen fairen Wettbewerb im Markt sicherzustellen",
sagt Johannes Schoiswohl, Senior Vice President und Leiter des GaN-Geschäfts bei
Infineon. "Mit unserer branchenführenden 300-Millimeter-GaN-Fertigung sind wir
herausragend positioniert, um Innovationen zu skalieren. Dadurch können wir
unseren Kunden genau die Leistungs-, Qualitäts- und Kostenvorteile bieten, die
sie benötigen, um die Dekarbonisierung und Digitalisierung weiter
voranzutreiben", fügt er hinzu.
Das Urteil ist eine weitere positive Entscheidung, die die Rolle von Infineon im
Bereich der GaN-Technologie unterstreicht. In einem weiteren Rechtsstreit in
Deutschland macht Infineon die Verletzung von drei Patenten und eines
Gebrauchsmusters vor dem Landgericht München I geltend. Bereits im August 2025
hat das Münchner Gericht eine Verletzung des ersten Infineon-Patents durch
Innoscience festgestellt. Die Verhandlungen zu einem Patent und einem
Gebrauchsmuster sind für Juni 2026 angesetzt.
Infineon ist ein führender Integrated Device Manufacturer (IDM) im GaN-Markt mit
dem branchenweit breitesten IP-Portfolio, das rund 450 GaN-Patentfamilien
umfasst. GaN spielt eine Schlüsselrolle bei der Realisierung leistungsstarker
und energieeffizienter Leistungssysteme in einer Vielzahl von Anwendungen,
darunter erneuerbare Energiesysteme, KI-Rechenzentren, industrielle
Automatisierung und Elektrofahrzeuge (EVs). Durch höhere Leistungsdichte,
schnellere Schaltgeschwindigkeiten und geringere Leistungsverluste ermöglichen
GaN-Halbleiter kompaktere Designs, verringern Energieverbrauch und
Wärmeentwicklung. Als führendes Unternehmen im Bereich Leistungssysteme
beherrscht Infineon alle drei relevanten Materialien: Silizium (Si),
Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN).
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von
Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit
seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und
Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte
(Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen
Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol
"IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol
"IFNNY" notiert.
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,07 % und einem Kurs von 60,50 auf Tradegate (08. Mai 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +2,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +43,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 78,04 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 68,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +2,02 %/+25,44 % bedeutet.
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... überall so Chip draufsteht wird einfach dazu gekauft auf Teufel komm raus ... ich kann mich noch an die armen Leute in Erlangen erinnern , wo die Chipproduktion bei Infineon eingedampft wurde! was war noch mal mit Intel dicke dicke rote rote Zahlen ... und daher auch die Absage an den Standort Deutschland (Kulturbördebboden bei Magdeburg) ... tja der Boden bleibt versiegelt und Infineon bleibt fern!! Super gemacht Deutschland! Ob sich Infineon der Fläche annimmt darf doch sehr stark bezweifelt werden 🙈. scheinbar gilt bei allen vergessenen Werten "whatever it takes" ... das kann ja nicht gut sein weil es auf Fahnenstangen hinausläuft! Man sieht und staunt nur, wie schnell eine "Neubewertung" da ist. Schon klar, wenn man wieder alles selbst herstellen will, dann steigen die Preise und die Abhängigkeiten von den entsprechenden Rohstoffen bleiben dennoch ... der Experte wundert sich und der Laie staunt oder auch umgekehrt 😂. naja, so langsam kommt der Zeitpunkt da werden einige Mitarbeiter schwach die schon in Rente sind und endlich mal ihre Aktien loswerden können zu einem schon kaum noch erhofften Preis 😉💰 !
Strahlungsgehärtete Halbleiter von Infineon unterstützen über zehn Tage im Weltraum das elektronische Rückgrat der NASA-Artemis-II-Orion-Kapsel.
Seit den 1970er-Jahren hat sich die strahlungsgehärtete Technologie von Infineon in Hunderten von Weltraummissionen bewährt.
Erster JANS-qualifizierter und intern produzierter GaN-Transistor mit Strahlungshärte von Infineon setzt Maßstab für Weltraum-Halbleiter.
https://www.infineon.com/de/press-release/2026/infxx202604-077