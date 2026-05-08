U.S. International Trade Commission (ITC) entscheidet zugunsten von Infineon und verhängt ein Import- und Vertriebsverbot gegen Innoscience

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,07 % und einem Kurs von 60,50 auf Tradegate (08. Mai 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +2,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +43,53 %.

Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 78,04 Mrd..

Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 68,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +2,02 %/+25,44 % bedeutet.