[Kissigs Börsentheater] Ex-Bundesbank-Präsident Pöhl warnt vor Inflation - und vergleicht sie mit... Zahnpasta?! Inflation ist schon ein echtes Miststück. Stanley Druckenmiller nannte sie "eine Steuer, die die Armen sich weder leisten noch vermeiden können". Inflation ist Geldentwertung und sorgt dafür, dass man für den gleichen Betrag morgen weniger kaufen …



