Nynomic AG: Starkes Q1 2026 – Umsatz, EBIT & Auftragsbestand wachsen, Prognose bestätigt
Mit einem kräftigen Umsatzplus, verbessertem EBIT und wachsendem Auftragsbestand startet das Unternehmen dynamisch ins Jahr 2026 und bestätigt seine ambitionierte Prognose.
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- Q1 2026: Konzernumsatz ca. 22,3 Mio. EUR (+8% gegenüber 20,6 Mio. EUR im Vorjahr)
- Q1 2026: EBIT ca. 0,1 Mio. EUR (deutliche Verbesserung gegenüber -0,9 Mio. EUR im Vorjahr)
- Auftragsbestand zum 31.03.2026: ca. 55,6 Mio. EUR (+23% gegenüber 45,2 Mio. EUR), zeigt starke Nachfragedynamik
- Effekte des Effizienzprogramms NyFIT2025: Anpassung der Konzernstruktur, deutlich gesunkene Kostenbasis und verschlankte, gestärkte operative Aufstellung
- Jahresprognose 2026 bestätigt: erwarteter Konzernumsatz 100,0–105,0 Mio. EUR und angestrebte EBIT‑Marge von 6–8%
- Unternehmensprofil: international führender Hersteller berührungsloser optischer Messtechnik; rund 500 Mitarbeiter; Schwerpunkt auf Miniaturisierung, Digitalisierung und Automatisierung
Der nächste wichtige Termin, Teilnahme am Equity Forum – Frühjahrskonferenz 2026 in Frankfurt, bei Nynomic ist am 12.05.2026.
Der Kurs von Nynomic lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,68 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,200EUR das entspricht einem Minus von -4,72 % seit der Veröffentlichung.
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