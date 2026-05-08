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    Nynomic AG: Starkes Q1 2026 – Umsatz, EBIT & Auftragsbestand wachsen, Prognose bestätigt

    Mit einem kräftigen Umsatzplus, verbessertem EBIT und wachsendem Auftragsbestand startet das Unternehmen dynamisch ins Jahr 2026 und bestätigt seine ambitionierte Prognose.

    Nynomic AG: Starkes Q1 2026 – Umsatz, EBIT & Auftragsbestand wachsen, Prognose bestätigt
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Q1 2026: Konzernumsatz ca. 22,3 Mio. EUR (+8% gegenüber 20,6 Mio. EUR im Vorjahr)
    • Q1 2026: EBIT ca. 0,1 Mio. EUR (deutliche Verbesserung gegenüber -0,9 Mio. EUR im Vorjahr)
    • Auftragsbestand zum 31.03.2026: ca. 55,6 Mio. EUR (+23% gegenüber 45,2 Mio. EUR), zeigt starke Nachfragedynamik
    • Effekte des Effizienzprogramms NyFIT2025: Anpassung der Konzernstruktur, deutlich gesunkene Kostenbasis und verschlankte, gestärkte operative Aufstellung
    • Jahresprognose 2026 bestätigt: erwarteter Konzernumsatz 100,0–105,0 Mio. EUR und angestrebte EBIT‑Marge von 6–8%
    • Unternehmensprofil: international führender Hersteller berührungsloser optischer Messtechnik; rund 500 Mitarbeiter; Schwerpunkt auf Miniaturisierung, Digitalisierung und Automatisierung

    Der nächste wichtige Termin, Teilnahme am Equity Forum – Frühjahrskonferenz 2026 in Frankfurt, bei Nynomic ist am 12.05.2026.

    Der Kurs von Nynomic lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,68 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,200EUR das entspricht einem Minus von -4,72 % seit der Veröffentlichung.


    Nynomic

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