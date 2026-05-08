Nvidia steigt bei IREN ein: KI-Partnerschaft sorgt für Kursexplosion

Im nachbörslichen Handel sprang die IREN-Aktie zeitweise um mehr als 25 Prozent nach oben, gab jedoch einen Großteil der Gewinne wieder ab und notierte zuletzt 7 Prozent im Plus bei 60,8 US-Dollar. Auch die Nvidia-Aktie schloss 1,7 Prozent im Plus.

Der australische Rechenzentrumsbetreiber IREN hat ein Infrastrukturabkommen mit Nvidia angekündigt. Die Vereinbarung sieht den Ausbau von bis zu 5 Gigawatt KI-Infrastruktur auf Basis von Nvidias DSX-Architektur vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Nvidia sichert sich Zugriff auf 30 Millionen IREN-Aktien

Im Zentrum der Vereinbarung steht nicht nur die technologische Kooperation, sondern auch eine massive strategische Beteiligungsoption für Nvidia. IREN gewährt dem Chipkonzern Optionsrechte auf den Kauf von bis zu 30 Millionen Aktien zu einem Ausübungspreis von 70 US-Dollar innerhalb der kommenden fünf Jahre.

Sollte Nvidia sämtliche Warrants ausüben, könnte der Konzern rund 2,1 Milliarden US-Dollar in IREN investieren.

Die Partnerschaft mit IREN reiht sich in eine Serie milliardenschwerer Infrastrukturdeals ein, die Nvidia zuletzt unter anderem mit Coherent, Lumentum und Corning abgeschlossen hat.

Texas wird zum Zentrum der KI-Offensive

Kernstück der Zusammenarbeit soll IRENs gigantischer Sweetwater-Campus im US-Bundesstaat Texas werden. Dort planen beide Unternehmen den Einsatz von Nvidias DSX-Architektur im großen Stil. Das Projekt soll als globale Vorzeigeplattform für KI-Fabriken dienen.

Zusätzlich unterzeichnete IREN einen separaten Fünfjahresvertrag im Volumen von 3,4 Milliarden US-Dollar, über den Nvidia Zugriff auf gemanagte GPU-Cloud-Dienste für interne KI- und Forschungsanwendungen erhält. Die Services sollen aus IRENs bestehenden Rechenzentren in Childress, Texas, bereitgestellt werden.

Vom Bitcoin-Miner zum KI-Infrastrukturkonzern

Die Vereinbarung markiert den bislang größten Schritt in IRENs strategischer Neuausrichtung. Das Unternehmen war ursprünglich auf energieintensives Bitcoin-Mining spezialisiert, nutzt seine Infrastruktur inzwischen jedoch zunehmend für KI-Workloads und GPU-Cloud-Dienste.

Bereits im November 2025 hatte IREN einen langfristigen Vertrag mit Microsoft im Umfang von 9,7 Milliarden US-Dollar angekündigt. Ziel war die Bereitstellung von GPU-Cloud-Infrastruktur auf Basis von Nvidia-GB300-Chips im Rechenzentrum Childress, Texas.

Im Rahmen dieses Deals vereinbarte IREN zudem den Kauf entsprechender Hardware von Dell Technologies im Wert von rund 5,8 Milliarden US-Dollar.

Anfang dieser Woche folgte außerdem die Übernahme des Cloud-Infrastrukturunternehmens Mirantis in einem reinen Aktiendeal über 625 Millionen US-Dollar. Damit will IREN seine Software- und Plattformfähigkeiten im KI-Cloudgeschäft ausbauen.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



