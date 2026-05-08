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    OR Royalties gibt die Abstimmungsergebnisse seiner Jahreshauptversammlung bekannt

    OR Royalties gibt die Abstimmungsergebnisse seiner Jahreshauptversammlung bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Montreal, 7. Mai 2026 / IRW-Press / OR Royalties Inc. (die „Gesellschaft“ oder „OR Royalties“) (OR: TSX & NYSE) (- https://www.commodity-tv.com/play/or-royalties-record-revenue-new-deal ... -) gibt bekannt, dass auf der am 7. Mai 2026 abgehaltenen Jahreshauptversammlung alle sieben Kandidaten, die in der am 16. April 2026 bei den Aufsichtsbehörden eingereichten Informationsbroschüre der Geschäftsführung (die „Broschüre“) aufgeführt waren, zu Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft gewählt wurden.  Auf der Versammlung waren 153.620.646 Stammaktien anwesend oder vertreten, was 81,96 % der am 27. März 2026, dem Stichtag für die Versammlung, ausgegebenen und im Umlauf befindlichen 187.441.610 Stammaktien entspricht.

     

    Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

     

    Auf der Grundlage der bei der Gesellschaft eingegangenen Vollmachten und der durch Handzeichen abgegebenen Stimmen wurden die folgenden Personen bis zur nächsten Jahreshauptversammlung zu Mitgliedern des Verwaltungsrats der Gesellschaft gewählt, mit folgenden Ergebnissen:

     

    BESCHLUSS Nr 1

    Name der Kandidaten

    Abgegebene Stimmen

    DAFÜR

    Prozentualer Anteil (%) der abgegebenen Stimmen

    FÜR

    Stimmen

    ENTHALTEN

    Prozentanteil (%)

    der abgegebenen Stimmen

    ENTHALTEN

    Jason Attew

    143.980.775

    99,25

    1.091.349

    0,75

    Patrick Godin

    144.963.193

    99,92

    108.931

    0,08

    Pierre Labbé

    135.463.268

    93,38

    9.608.856

    6,62

    Wendy Louie

    143.806.354

    99,13

    1.265.770

    0,87

    Norman MacDonald

    135.121.442

    93,14

    9.950.682

    6,86

    Candace MacGibbon

    143.812.866

    99,13

    1.259.258

    0,87

    Kevin Thomson

    143.834.168

    99,15

    1.237.956

    0,85

     

    Bestellung und Vergütung des Wirtschaftsprüfers

     

    Auf der Grundlage der bei der Gesellschaft eingegangenen Vollmachten und der Abstimmung durch Handzeichen wurde PricewaterhouseCoopers, LLP, Chartered Professional Accountants, zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für das kommende Jahr bestellt, und die Verwaltungsratsmitglieder wurden ermächtigt, dessen Vergütung festzulegen, mit folgendem Ergebnis:

     

    BESCHLUSS Nr 2

    Abgegebene Stimmen

    DAFÜR

    Prozentanteil (%) der abgegebenen Stimmen

    DAFÜR

    Stimmen

    ENTHALTEN

    Prozentanteil (%)

    der abgegebenen Stimmen

    ENTHALTEN

    Bestellung und Vergütung des Abschlussprüfers

    153.304.424

    99,79

    316.222

    0,21

     

    Genehmigung der Fortführung des zweiten geänderten und neu gefassten Aktionärsrechtsplans der Gesellschaft

     

    Auf der Grundlage der bei der Gesellschaft eingegangenen Vollmachten und der durch Handzeichen abgegebenen Stimmen bezüglich der Annahme eines ordentlichen Beschlusses zur Genehmigung der Fortführung des zweiten geänderten und neu gefassten Aktionärsrechtsplans der Gesellschaft ergaben sich folgende Ergebnisse:

     

    BESCHLUSS Nr 3

    Abgegebene Stimmen

    DAFÜR

    Prozentualer Anteil (%) der abgegebenen Stimmen

    DAFÜR

    Abgegebene Stimmen

    GEGEN

    Prozentanteil (%)

    der abgegebenen Stimmen

    GEGEN

    Ordentlicher Beschluss zur Genehmigung der Fortführung des zweiten geänderten und neu gefassten Aktionärsrechteplans der Gesellschaft

    139.768.786

    96,34

    5.303.335

    3,66

     

    Beratender Beschluss zur Vergütung der Führungskräfte

     

    Auf der Grundlage der bei der Gesellschaft eingegangenen Vollmachten und der durch Handzeichen abgegebenen Stimmen zur Annahme eines beratenden Beschlusses, mit dem der Ansatz der Gesellschaft zur Vergütung der Führungskräfte gebilligt wird, ergaben sich folgende Ergebnisse:

     

    BESCHLUSS Nr 4

    Abgegebene Stimmen

    DAFÜR

    Prozentualer Anteil (%) der abgegebenen Stimmen

    DAFÜR

    Abgegebene Stimmen

    GEGEN

    Prozentanteil (%)

    der abgegebenen Stimmen

    GEGEN

    Beratender Beschluss zur Vergütung der Geschäftsleitung

    138.654.502

    95,58

    6.417.619

    4,42

     

    Über OR Royalties Inc.

     

    OR Royalties ist ein auf Edelmetall-Lizenzgebühren und -Streams spezialisiertes Unternehmen, das sich auf Tier-1-Bergbaugebiete konzentriert, definiert als Kanada, die Vereinigten Staaten und Australien. OR Royalties nahm seine Tätigkeit im Juni 2014 mit einem einzigen produzierenden Vermögenswert auf und verfügt heute über ein Portfolio von über 195 Lizenzgebühren, Streams und ähnlichen Beteiligungen. Das Portfolio von OR Royalties wird durch sein Kernobjekt gestützt, nämlich die 3–5-prozentige Netto-Schmelzabgabe auf den Canadian Malartic Complex von Agnico Eagle Mines Ltd., eine der weltweit größten Goldminen.

     

    Der Hauptsitz von OR Royalties befindet sich in der 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

     

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an OR Royalties Inc.:

     

    Grant Moenting

    Vizepräsident, Kapitalmärkte

    Mobil: (365) 275-1954

    E-Mail: gmoenting@orroyalties.com

     

    Heather Taylor

    Vizepräsidentin für Nachhaltigkeit und Kommunikation

    Tel.: (647) 477-2087

    E-Mail: htaylor@orroyalties.com

     

    In Europa

     

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch 

    www.resource-capital.ch

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

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    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die OR Royalties Incorporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,18 % und einem Kurs von 31,92EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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