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    Besonders beachtet!

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    Carvana Registered (A) Aktie stark gefragt - +400,00 % - 08.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Carvana Registered (A) Aktie bisher um +400,00 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Carvana Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Carvana Registered (A) Aktie stark gefragt - +400,00 % - 08.05.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Pavlo Gonchar - picture alliance

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    Carvana Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 08.05.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Carvana Registered (A). Mit einer Performance von +400,00 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,39 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Carvana Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +2,39 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 340,00, mit einem Plus von +400,00 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Carvana Registered (A) einen Gewinn von +396,82 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +403,07 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +515,66 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +366,55 % gewonnen.

    Während Carvana Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,24 %.

    Carvana Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +403,07 %
    1 Monat +515,66 %
    3 Monate +396,82 %
    1 Jahr +673,78 %
    Stand: 08.05.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur Carvana Registered (A) Aktie

    Es gibt 143 Mio. Carvana Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,62 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Carvana Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carvana Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Carvana Registered (A)

    +2,88 %
    +419,82 %
    +490,07 %
    +403,47 %
    +624,30 %
    +20.743,52 %
    +728,07 %
    +21.306,15 %
    ISIN:US1468691027WKN:A2DPW1
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