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    WDH

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    Krones mit Umsatz- und Ergebnisrückgang - Prognose bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz sank um 2,2 Prozent auf rund 1,38 Mrd Euro
    • Ebitda leicht gesunken auf 148,9 Mio Euro Marge 10,8
    • Auftragseingang stieg um 5,3 Prozent auf 1,51 Mrd Euro
    WDH - Krones mit Umsatz- und Ergebnisrückgang - Prognose bestätigt
    Foto: Armin Weigel - dpa

    (Überflüssige Zeichen in der Überschrift entfernt)

    NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Krones ist wegen negativen Währungseffekten mit Rückgängen bei Umsatz und Ergebnis ins neue Jahr gestartet. Der Umsatz sank um 2,2 Prozent auf rund 1,38 Milliarden Euro, wie der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen am Freitag in Neutraubling mitteilte. Dies liegt im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel leicht um 0,3 Prozent auf 148,9 Millionen Euro. Branchenexperten hatten hier etwas weniger auf dem Zettel. Die entsprechende operative Marge verbesserte sich leicht von 10,6 auf 10,8 Prozent. Unter dem Strich standen nach Anteilen Dritter 68,5 Millionen Euro, 9,5 Prozent weniger als im Vorjahr.

    Die Prognose für das laufende Jahr bekräftigte Krones. Dabei kann sich das Unternehmen auf einen hohen Auftragsbestand stützen. Im ersten Quartal lag der Auftragseingang mit rund 1,51 Milliarden Euro um 5,3 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Auch gegenüber dem Vorquartal verbesserte sich das Neugeschäft./err/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 127 auf Tradegate (08. Mai 2026, 09:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um +3,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 4,06 Mrd..

    KRONES zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 170,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 156,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 187,00EUR was eine Bandbreite von +21,31 %/+45,41 % bedeutet.




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