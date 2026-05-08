BARCLAYS stuft QIAGEN NV auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Qiagen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 38 US-Dollar belassen. Der Diagnostikspezialist plane einen automatisierten Workflow für Tuberkulose-Tests sowie ein KI-gestütztes Tool zur Risikostratifizierung, schrieb Luke Sergott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schätzt die daraus resultierenden Potenziale, wartet aber auf weitere Belege für den klinischen Nutzen und eine Verbesserung der Patienten-Compliance./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 20:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 20:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 28,45EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Luke Sergott

Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 29,88 € , was eine Steigerung von +4,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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