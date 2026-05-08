BARCLAYS stuft QIAGEN NV auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Qiagen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 38 US-Dollar belassen. Der Diagnostikspezialist plane einen automatisierten Workflow für Tuberkulose-Tests sowie ein KI-gestütztes Tool zur Risikostratifizierung, schrieb Luke Sergott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schätzt die daraus resultierenden Potenziale, wartet aber auf weitere Belege für den klinischen Nutzen und eine Verbesserung der Patienten-Compliance./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 20:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 20:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 20:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 20:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 28,45EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Luke Sergott
Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Luke Sergott
Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
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