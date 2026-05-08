BERENBERG stuft GFT TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Aus Herausforderungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz würden bei dem Softwareanbieter Chancen, schrieb Wolfgang Specht in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den jüngsten Zahlen. Angesichts des wieder eingeschlagenen Wachstumskurses und der nach wie vor attraktiven Bewertung bleibt der Experte bei seiner positiven Empfehlung. Er lobte auch starke Auftragseingänge./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 22,05EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Wolfgang Specht
Analysiertes Unternehmen: GFT TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 24
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Wolfgang Specht
Analysiertes Unternehmen: GFT TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 24
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