BERENBERG stuft SAF-Holland auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Yasmin Steilen attestierte dem Nutzfahrzeug-Zulieferer in einer am Freitag vorliegenden Studie ein solides erstes Quartal. Sie bleibt davon überzeugt, dass das Unternehmen einen zyklischen Abschwung dank seiner Kostenflexibilität auch nun wieder bewältigen wird./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 19,22EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.