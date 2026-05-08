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    +30 % an einem Tag

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    Nach AMD, Intel & Qualcomm: Jetzt rastet diese Halbleiteraktie komplett aus!

    Die Halbleiterbranche ist um einen massiven Kursanstieg reicher. Am Donnerstag knallte die Himax-Aktie nach starken Zahlen um 30 Prozent nach oben.

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    +30 % an einem Tag - Nach AMD, Intel & Qualcomm: Jetzt rastet diese Halbleiteraktie komplett aus!
    Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E

    Halbleiterwerte dominieren das aktuelle Marktgeschehen

    Halbleiterwerte sind gegenwärtig die heißeste Wette am Aktienmarkt. Nicht zuletzt dem Branchenindex Philadelphia Semiconductor ist es zu verdanken, dass die US-Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 trotz neuer Eskalationen im Iran-Krieg unverändert auf Allzeithochs notieren.

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    Starke Quartalsergebnisse und neue Verträge mit Hyperscalern haben bei Unternehmen wie AMD, Intel und SanDisk zu explosionsartigen Kursanstiegen geführt. Auch Werte, die wie Qualcomm lange unter dem Radar vieler Anlegerinnen und Anleger flogen, ziehen plötzlich dynamisch an.

    Himax sieht Licht am Ende des Tunnels

    Ein weiterer Wert, von dem Investoren in den vergangenen Jahren trotz des Booms in der Branche kaum etwas wissen wollten, ist Himax. Der Halbleiterkonzern ist vor allem auf Display- und Bildgebungshalbleiter sowie Kamerasensoren spezialisiert. Hier liefen die Geschäfte zuletzt aufgrund der Zurückhaltung von Verbraucherinnen und Verbrauchern beim Kauf von Konsum- und Unterhaltungselektronik sowie beim Autokauf schlecht.

    Doch die am Donnerstag vorgelegten Quartalszahlen haben bewiesen, dass ein operativer Turnaround angelaufen ist, woraufhin die Aktie um 30 Prozent durch die Decke gegangen ist.

    Gegenüber dem Vorjahresquartal sind die Erlöse noch einmal um 7,5 Prozent auf 199 Millionen US-Dollar zurückgegangen. Damit konnten die Erwartungen aber um knapp 4 Millionen US-Dollar geschlagen werden. Auch der Ertrag ließ gegenüber dem Vorjahresquartal noch einmal Federn. Himax musste einen Rückgang des bereinigten Gewinns pro Aktie von 0,11 auf 0,04 US-Dollar hinnehmen, was jedoch um einen Cent über den Schätzungen lag. Der Nettogewinn fiel mit knapp 8 Millionen US-Dollar um mehr als die Hälfte niedriger aus als noch vor einem Jahr.

    Aussicht auf Umsatzwachstum und Margenexpansion begeistert

    Dass sich Anlegerinnen und Anleger trotz der erneut rückläufigen Geschäftsentwicklung begeistert zeigten, lag an der Guidance für das kommendes kommende Quartal. Himax rechnet nicht nur mit einem Umsatzanstieg von 10 bis 13 Prozent, sondern auch mit einer Margenexpansion.

    Das deutet darauf hin, dass die Nachfrage kundenseitig wieder anzieht und Himax langsam seine frühere Preissetzungsmacht zurückgewinnt. Wie hoch die Dynamik aus verbessertem Umsatzwachstum bei gleichzeitig steigenden Produktmargen sein kann, haben zuletzt Speicherchiphersteller wie Micron und SanDisk bewiesen.

    In der Pressemitteilung betonte Himax einerseits, dass die Nachfrage nach Lösungen für die Automobilbranche trotz der Branchenschwäche robust geblieben wäre, während andererseits damit gerechnet wird, dass neue KI-Endgeräte wie smarte Brillen für neue Endmärkte sorgen dürfte.

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    Kaufsignal: Aktie klettert auf neue Mehrjahreshochs

    In der US-Börse legten die Anteile des eigentlich in Taiwan beheimateten Unternehmens um 30 Prozent zu. Zeitweise fielen die Gewinne mit +40 Prozent sogar noch deutlich höher aus. Dadurch verbesserte sich die Himax-Aktie auf den höchsten Stand seit mehr als 4 Jahren. Solche Mehrjahreshochs gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale.

    Gegenüber dem Stand vor einem Jahr liegt das Plus der Aktie jetzt bei knapp 115 Prozent, wovon der Löwenanteil auf das bisherige Börsenjahr entfällt, in dem sich Himax um knapp 96 Prozent steigern konnte. Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt auf Tagesbasis mit 78 Punkten inzwischen im überkauften Bereich. Da das aber noch immer deutlich unter dem Niveau anderer Halbleiterwerte liegt, könnte der Höhenflug anhalten, ehe es zu einem Pullback kommen dürfte.

    Fazit: Das ist der Stoff, aus dem Turnarounds gemacht sind

    Auf Basis der aktuellen Schätzungen ist die Aktie mit einem KGVe 2026 von 32,1 bewertet. Das ist auf den ersten Blick eine ganze Menge, insbesondere wenn das bis zuletzt rückläufige Wachstum in Rechnung gestellt wird. Bewahrheiten sich allerdings die Annahmen des Managements, dürfte der Doppelschlag aus Wachstumsbeschleunigung und Margenexpansion für stark steigende Gewinne und eine Kompression der Bewertungsvielfache sorgen. Genau diese Wette sind Anlegerinnen und Anleger am Donnerstag eingegangen.

    Gelingt es Himax, diesen Erwartungen gerecht zu werden, steht deutlich höheren Notierungen mittel- und langfristig nichts im Wege. Der Anstieg der vergangenen Monate dürften dann nur der Anfang eines neuen Bullenmarktes der Aktie gewesen sein.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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