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    Hoe Seitwärtschancen

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    Bayer-Bonus-Zertifikat mit 34%-Chance und 33% Sicherheitspuffer

    Mit einem Bonus-Zertifikat mit Cap können Anleger in den nächsten eineinhalb Jahren sogar dann sehr hohe Erträge erzielen, wenn die Abwärtsbewegung weiter anhält.

    Die Bayer-Aktie startete im Herbst 2026 in der Hoffnung, die jahrelangen Rechtsstreitigkeiten in den USA beilegen zu können, im Bereich von 26 Euro einen Höhenflug, der am 17. Februar 2026 beim Jahreshoch bei 49,78 Euro gipfelte. Da sich das Verfahren um die Glyphosat-Problematik nun doch noch weiter hinziehen wird, geriet der Aktienkurs mit seinem aktuellen Niveau bei 37,50 Euro in den vergangenen Wochen wieder kräftig unter Druck.

    Wegen der als positiv eingeschätzten Übernahme des biopharmazeutischen Unternehmens Perfuse Therapeutics, das sich mit der Forschung zur Behandlung von Augenerkrankungen beschäftigt, bekräftigten Experten zuletzt mit Kurszielen von bis zu 50 Euro (JP Morgan) ihre Kaufempfehlungen für die Bayer-Aktie.

    Anlage-Idee: Anleger, die auf dem im Vergleich zum Jahreshoch ermäßigten Aktienkurs eine Investition in die als „leicht unterbewertet“ eingestufte Bayer-Aktie in Erwägung ziehen und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes deutlich reduzieren wollen, könnten als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines attraktiv ausgestatteten Bonus-Zertifikates mit Cap ins Auge fassen, das auch bei einem deutlichen Kursrückgang der Aktie sehr hohe Renditen ermöglichen wird.

    Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Bayer-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

    Die Funktionsweise: Wenn die Bayer-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 25 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 23. Dezember 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 48 Euro zurückbezahlt.

    Die Eckdaten: Beim BNP Paribas-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Bayer-Aktie (ISIN: DE000PJ8EWL7) befinden sich Bonuslevel und Cap bei 48 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 17. Dezember 2027, aktivierte Barriere liegt bei 25 Euro. Beim Bayer-Aktienkurs von 37,12 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 35,75 Euro erwerben. Der Erwerb des Zertifikates ist somit im Sinne der Anleger mit einem geringeren Kapitalaufwand als der direkte Kauf der Aktie verbunden.

    Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 35,75 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Dezember 2027 einen Bruttoertrag von 34,27 Prozent (gleich 20 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 32,65 Prozent auf 25 Euro oder darunter fällt.

    Die Risiken: Berührt der Kurs der Bayer-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 25 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der Aktie, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 35,75 Euro festgestellt, dem Kaufkurs des Zertifikates, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Anlageprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.





    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Hoe Seitwärtschancen Bayer-Bonus-Zertifikat mit 34%-Chance und 33% Sicherheitspuffer Bonus-Zertifikat mit Cap
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