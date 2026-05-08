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    Flaschenpost aus Neutraubling

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    Krones trotzt dem Gegenwind: Rekord-Auftragsbestand und bestätigte Jahresziele

    Krones startet solide ins Jahr 2026: Auftragseingang schlägt die Erwartungen, der Rückstand beim Umsatz ist erklärbar – und drei Banken sehen erhebliches Kurspotenzial.

    Für Sie zusammengefasst
    Flaschenpost aus Neutraubling - Krones trotzt dem Gegenwind: Rekord-Auftragsbestand und bestätigte Jahresziele
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Der Verpackungsmaschinenbauer Krones hat das erste Quartal 2026 mit einem deutlich über den Erwartungen liegenden Auftragseingang abgeschlossen und damit trotz eines schwierigen Makroumfelds ein robustes Signal gesendet.

    Das Unternehmen aus Neutraubling erzielte einen Auftragseingang von 1,51 Milliarden Euro, was einem Plus von rund fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht und die Konsensschätzungen um etwa vier bis fünf Prozent übertraf. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz lag bei 1,1, der Auftragsbestand kletterte auf 4,32 Milliarden Euro und damit nahe an Rekordniveaus.

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    Die Aktie fiel am Freitagmorgen leicht ins Minus und bewegt sich damit weiter in ihrer seit gut 2 Jahren andauernden Seitwärtsrange zwischen 115 und 140 Euro.

    Beim Umsatz verfehlte Krones mit 1,38 Milliarden Euro die Markterwartungen leicht – ein Rückgang von 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bereinigt um Währungseffekte, die das Ergebnis mit rund 50 Millionen Euro belasteten, wäre jedoch ein Plus von etwa 1,4 Prozent zu Buche geschlagen.

    Das EBITDA fiel mit 149 Millionen Euro praktisch auf Konsensniveau, die entsprechende Marge von 10,8 Prozent übertraf die Schätzungen marginal. Der freie Cashflow war mit minus 9,5 Millionen Euro belastet, da das Unternehmen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen abgebaut hatte.

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    Analysten bewerten die Zahlen positiv, kommen aber zu unterschiedlichen Kurszielen. Jefferies bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem Ziel von 165 Euro – ein Aufwärtspotenzial von rund 29 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 128,20 Euro.

    Die Analysten heben hervor, dass der Auftragseingang angesichts anhaltender Makrounsicherheiten besonders ermutigend sei, und wollen in der heutigen Telefonkonferenz vor allem die Auftragsmomentum-Entwicklung im zweiten Quartal sowie den weiteren Verlauf der Cashflow-Konversion beleuchten.

    Warburg Research ist mit einem Kursziel von 189 Euro noch optimistischer und sieht ein Potenzial von 47 Prozent. Die Hamburger Analysten betonen, dass die gute Margenentwicklung im Bereich Abfüllung und Verpackung das Bild stütze. Die DZ Bank bleibt mit einem Kursziel von 160 Euro etwas zurückhaltender, hält aber ebenfalls an ihrer Kaufempfehlung fest. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 128,4EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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