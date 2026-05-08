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    Redwood AI sichert sich Fördermittel für Sicherheitsprojekt Q-SAFE in Kanada

    Mit Q‑SAFE treibt Redwood AI Operations die KI‑gestützte Gefahrstoffanalyse voran – mit staatlicher Förderung und Blick auf künftige Quantenoptimierung.

    Redwood AI sichert sich Fördermittel für Sicherheitsprojekt Q-SAFE in Kanada
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Redwood AI Operations Inc. (100% Tochter von Redwood AI, ISIN CA7579221093 | WKN A422EZ) erhielt vom NRC IRAP des National Research Council of Canada Beratungsleistungen und Fördermittel in Höhe von 240.000 C$ für das Forschungs‑ und Entwicklungsprojekt „Quantum‑enhanced optimization for hazardous chemical risk classification (Q‑SAFE)“.
    • Ziel von Q‑SAFE ist die verbesserte Identifizierung und Priorisierung potenziell gefährlicher Chemikalien durch Kombination von chemieorientierter KI und fortschrittlichen Optimierungsverfahren.
    • Die Methode soll die Analyse und Filterung chemischer Daten optimieren, übersehene Gefahrstoffklassifizierungen reduzieren und eine praxistaugliche Screening‑Leistung für Sicherheit, Verteidigung und Notfallmanagement gewährleisten.
    • Technologisch kombiniert das Projekt KI mit fortgeschrittenen Optimierungsansätzen und sieht potenzielle spätere Integration von Quantenhardware vor (quantengestützte Optimierung).
    • Projektstart ist Mai 2026; die Förderung erfolgt im Rahmen von NRC IRAP Defence Industry Assist, das kanadische KMU bei Verteidigungs‑ und Dual‑Use‑Technologien unterstützt.
    • Die Mitteilung ist eine bezahlte Marketingmitteilung der MCS Market Communication Service GmbH mit ausdrücklichem Hinweis auf Interessenkonflikte und hohe Investorenrisiken (Early‑Stage/Microcap, mögliche Verwässerung, kein Anlage‑/Finanzberatung).

    Der Kurs von Redwood AI lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,8100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,75 % im Plus.
    11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,8800EUR das entspricht einem Plus von +1,20 % seit der Veröffentlichung.


    Redwood AI

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    ISIN:CA7579221093WKN:A422EZ
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