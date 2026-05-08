BARCLAYS stuft Evonik auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe die Erwartungen übertroffen und einen starken Ausblick auf das zweite Jahresviertel abgegeben, schrieb Anil Shenoy in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Vor diesem Hintergrund wirkten die Jahresziele konservativ./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 17,26EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 09:51 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Anil Shenoy
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 17
Kursziel alt: 17
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Anil Shenoy
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 17
Kursziel alt: 17
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