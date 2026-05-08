BARCLAYS stuft Evonik auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe die Erwartungen übertroffen und einen starken Ausblick auf das zweite Jahresviertel abgegeben, schrieb Anil Shenoy in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Vor diesem Hintergrund wirkten die Jahresziele konservativ./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:51 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 17,26EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 09:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Anil Shenoy

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 17,00 € , was einem Rückgang von -2,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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