Börsenstart Europa - 08.05. - FTSE Athex 20 schwach -1,04 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.456,69 PKT und steigt um +0,18 %. Top-Werte: Lanxess +5,80 %, Bechtle +4,69 %, Aurubis +4,07 % Flop-Werte: RENK Group -3,56 %, Deutz -3,28 %, Talanx -2,87 %

Der DAX bewegt sich bei 24.475,31 PKT und steigt um +0,21 %. Top-Werte: Infineon Technologies +2,36 %, Continental +2,13 %, GEA Group +1,79 % Flop-Werte: Rheinmetall -5,09 %, Allianz -3,95 %, MTU Aero Engines -1,65 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht aktuell (09:59:42) bei 3.786,04 PKT und steigt um +0,72 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +7,99 %, Bechtle +4,69 %, SMA Solar Technology +3,00 %

Flop-Werte: Ottobock -1,92 %, Eckert & Ziegler -1,83 %, SUESS MicroTec -1,48 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:39) bei 5.902,58 PKT und fällt um -0,09 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +2,36 %, ENI +2,26 %, BBVA +1,35 %

Flop-Werte: Rheinmetall -5,09 %, Allianz -3,95 %, BMW -1,38 %

Der ATX steht bei 5.902,17 PKT und verliert bisher -0,68 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,62 %, PORR +1,34 %, BAWAG Group +1,06 %

Flop-Werte: Oesterreichische Post -4,27 %, CA-Immobilien-Anlagen -3,46 %, DO & CO -1,20 %

Der SMI bewegt sich bei 13.070,49 PKT und steigt um +0,18 %.

Top-Werte: Logitech International +2,71 %, Partners Group Holding +1,14 %, ABB +1,10 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -3,21 %, Swiss Life Holding -1,46 %, Holcim -1,46 %

Der CAC 40 steht bei 8.148,98 PKT und gewinnt bisher +0,32 %.

Top-Werte: Stellantis +1,89 %, Cie Generale des Etablissements Michelin +1,56 %, Publicis Groupe +0,93 %

Flop-Werte: Renault -6,45 %, Sanofi -1,24 %, AXA -1,06 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.071,59 PKT und fällt um -0,38 %.

Top-Werte: Getinge (B) +1,52 %, ABB +1,10 %, Telia Company +1,06 %

Flop-Werte: AstraZeneca -1,34 %, Sandvik -1,30 %, Skanska (B) -0,55 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.700,00 PKT und verliert bisher -1,04 %.

Top-Werte: Public Power +1,98 %, Viohalco +0,97 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,08 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,36 %, Hellenic Telecommunications Organizations -1,87 %, Jumbo -0,79 %