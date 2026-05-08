JPMORGAN stuft Evonik auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Vorgezogene Bestellungen hätten im ersten Quartal zu übertroffenen Erwartungen geführt, schrieb Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund sei auch der Ausblick auf das zweite Jahresviertel respektabel. Mit Blick auf das zweite Halbjahr werde aber die Unsicherheit größer./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 17,42EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 14

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 14,00 € , was einem Rückgang von -18,89% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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