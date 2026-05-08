JPMORGAN stuft Evonik auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Vorgezogene Bestellungen hätten im ersten Quartal zu übertroffenen Erwartungen geführt, schrieb Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund sei auch der Ausblick auf das zweite Jahresviertel respektabel. Mit Blick auf das zweite Halbjahr werde aber die Unsicherheit größer./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 17,42EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 14
Kursziel alt: 14
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 14
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