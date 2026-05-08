BERNSTEIN RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 470 Pence belassen. Die Muttergesellschaft von British Airways und Iberia habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den Begleitaussagen klinge die Gruppe aber vorsichtiger als die Wettbewerber, was die Perspektiven im zweiten Halbjahr betreffe./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 06:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 06:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 06:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 06:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 4,478EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Alex Irving
Analysiertes Unternehmen: IAG Pence
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 4,7
Kursziel alt: 4,7
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alex Irving
Analysiertes Unternehmen: IAG Pence
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 4,7
Kursziel alt: 4,7
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