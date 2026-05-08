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    STO: Schlechte Witterung und Bauprobleme belasten Quartalsbilanz 2026

    Trotz solider Marktposition startete der Konzern verhalten ins Jahr 2026: Umsatzrückgang, höhere Kosten und schwierige Rahmenbedingungen prägen das erste Quartal.

    STO: Schlechte Witterung und Bauprobleme belasten Quartalsbilanz 2026
    Foto: Patrick Seeger - dpa
    • Konzernumsatz Q1 2026 sank um 1,9 % auf 318,5 Mio. EUR (Vj. 324,8 Mio. EUR).
    • Hauptursachen: ungünstige Witterung in Jan./Feb. und anhaltende Bauflaute, besonders starke Einschränkungen im Fassadenbereich.
    • Währungseffekte wirkten negativ (-3,0 Mio. EUR, vor allem US-Dollar); bereinigt ergibt sich ein Umsatzrückgang von 1,0 %.
    • Regionale Entwicklung: Westeuropa -0,6 % auf 247,0 Mio. EUR; Nord-/Osteuropa +2,4 % auf 29,3 Mio. EUR; Amerika/Asien/Pazifik -11,5 % auf 42,2 Mio. EUR.
    • Ergebnis- und Personalentwicklung: saisonüblicher Q1-Fehlbetrag hat sich vergrößert (geringeres Umsatzvolumen, gestiegene Personalaufwendungen durch Tariferhöhung); Mitarbeiterzahl sank um 77 auf 5.510.
    • Ausblick 2026: Konzernumsatz rund 1,62 Mrd. EUR; EBIT 56–76 Mio. EUR (EBT 55–75 Mio. EUR); Umsatzrendite 3,3–4,7 %; ROCE 7,4–10,2 %; Risiken durch mögliche Beschaffungspreiserhöhungen infolge des Kriegs.

    Der Kurs von STO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 98,65EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,00 % im Minus.
    5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 99,80EUR das entspricht einem Plus von +1,17 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.556,80PKT (+0,31 %).


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    ISIN:DE0007274136WKN:727413
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