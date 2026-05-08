Continental-(Turbo)-Calls mit bullishen Renditechancen

Da die operative Umsetzung der Konzernspitze im Branchenvergleich sehr gut sei, bekräftigten Experten zuletzt mit Kurszielen von bis zu 90 Euro (UBS) ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Reifenherstellers. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie in auf dem Weg zu den hohen Kurszielen zumindest wieder auf 75 Euro zulegen kann.

Mit der Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004) ging es nach der Seitwärtsbewegung vom vergangenen Sommer innerhalb der Bandbreite von 55 bis 60 Euro ab Mitte Oktober 2025 kräftig nach oben. Nachdem der Aktienkurs am 25.2.26 bei 75,36 Euro ein neues 12-Monats-Hoch erreichte, gab er nach dem Ausbruch des Nahost-Krieges bis Mitte März auf bis zu 57 Euro nach, um sich danach wieder auf sein aktuelles Niveau bei 69,90 Euro zu erholen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 70 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Continental-Aktie mit Basispreis bei 70 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000PK6N232, wurde beim Aktienkurs von 69,90 Euro mit 0,58 – 0,59 Euro gehandelt.

Gelingt der Continental-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 75 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,84 Euro (+42 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 65,09 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 65,09 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FE46D44, wurde beim Aktienkurs von 69,90 Euro mit 0,51 – 0,52 Euro taxiert.

Kann die Continental-Aktie in absehbarer Zeit auf 75 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,99 Euro (+90 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 63,11 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 63,11 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA2WW78, wurde beim Aktienkurs von 69,90 Euro mit 0,69 – 0,70 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Continental-Aktie auf 75 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,18 Euro (+69 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Continental-Aktien oder von Hebelprodukten auf Continental-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.