Bundesrat verweigert Entlastungsprämie die Zustimmung
Für Sie zusammengefasst
- Steuerfreie Entlastungsprämie bis zu 1000 Euro
- Bundesrat stimmte dem Gesetzentwurf nicht zu
- Länder und Kommunen kritisieren Kostenlast
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BERLIN (dpa-AFX) - Die steuerfreie Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro, die Unternehmen an ihre Beschäftigten zahlen können, kommt vorerst nicht. Der Bundesrat stimmte dem vom Bundestag bereits beschlossenen Gesetzentwurf überraschend nicht zu. Die Länder kritisieren, dass sie und die Kommunen den Großteil der Kosten tragen müssten./sk/DP/jha
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen