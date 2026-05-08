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    Bundesrat verweigert Entlastungsprämie die Zustimmung

    Für Sie zusammengefasst
    • Steuerfreie Entlastungsprämie bis zu 1000 Euro
    • Bundesrat stimmte dem Gesetzentwurf nicht zu
    • Länder und Kommunen kritisieren Kostenlast
    Bundesrat verweigert Entlastungsprämie die Zustimmung
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    BERLIN (dpa-AFX) - Die steuerfreie Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro, die Unternehmen an ihre Beschäftigten zahlen können, kommt vorerst nicht. Der Bundesrat stimmte dem vom Bundestag bereits beschlossenen Gesetzentwurf überraschend nicht zu. Die Länder kritisieren, dass sie und die Kommunen den Großteil der Kosten tragen müssten./sk/DP/jha



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