Schlechtes Wetter und höhere Personalkosten lasten auf Sto - Aktie rutscht ab

anbei mal ein paar Fakten:





Baugenehmigung 2024: 215000

Baugenehmigung 2025: 238000 mit 10% Zunahme

Baugenehmigung 2026 Jan-Feb 41000 mit 16% Zunahme zum Vorjahr





Die Bundesregierung hat zur Stützung des Wohnungsbaus und zur Bewältigung der Baukrise in den Jahren 2024 bis 2026 eine Kombination aus finanziellen Förderprogrammen, Deregulierung und beschleunigten Verfahren umgesetzt. Angesichts der schwachen Nachfrage und gestiegener Baukosten sind die Kernmaßnahmen ein „Bau-Turbo“, massive Investitionen in den sozialen Wohnungsbau und klimafreundliche Neubauförderung.





In Summe sieht die Entwicklung also gut aus und ist seit gut einem Jahr positiv. Erste Effekte stellen sich verzögert ein. Im zweiten Halbjahr sollte es sich bemerkbar machen.





Der Kurs hat von Anfang 2024 bis jetzt von Sto um 40 % abgenommen.

Die positve Umfeldentwicklung und die zu erwartenden besseren Geschäftsaussichten sind da nicht im Kurs abgebildet, sonst würde er nicht fallen sondern steigen.





meine Meinung: Bau ist zyklisch - im Zyklustief oder nahe am Zyklustief Anteile von Qualitätsunternehmen wie Sto zu kaufen (Service und Sortiment sind auf das Gewerbe optimal angepasst) macht Sinn.











