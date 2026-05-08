Kerosinpreis-Anstieg kostet British-Airways-Mutter IAG Milliarden

Zuvor hatten schon die anderen beiden großen europäischen Airline-Gruppen Lufthansa und Air France-KLM von einem milliardenschweren Anstieg der Treibstoffkosten berichtet. Die Lufthansa bekräftigte am Mittwoch jedoch ihr Ziel, ihren Gewinn im Tagesgeschäft in diesem Jahr zu steigern. Dazu sollen höhere Ticketpreise, eine höhere Auslastung der Flugzeuge und weitere Einsparungen beitragen.

LONDON (dpa-AFX) - Der extreme Anstieg der Kerosinpreise durch den Iran-Krieg durchkreuzt die Gewinnpläne der British-Airways-Mutter IAG. Die Treibstoffrechnung werde in diesem Jahr mit neun Milliarden Euro etwa zwei Milliarden höher ausfallen als zunächst gedacht, teilte die International Airlines Group (IAG) mit ihren Quartalszahlen am Freitag mit. Entsprechend werde der Gewinn 2026 niedriger ausfallen als zu Jahresbeginn erwartet. Die IAG-Aktie büßte nach den Neuigkeiten in London am Morgen rund vier Prozent ein und gehörte damit zu den größten Verlierern im britischen Leitindex FTSE 100 .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!

IAG-Chef Luis Gallego streicht nun ähnlich wie die Konkurrenz seine Wachstumspläne für das laufende Jahr zusammen. Das Flugangebot werde weniger stark wachsen als die anfänglich geplanten drei Prozent. Für das zweite Quartal plant er einen Ausbau um ein Prozent und im dritten Quartal um zwei Prozent.

Im ersten Quartal schlug sich der Anstieg der Kerosinpreise auch bei IAG noch nicht in den Geschäftszahlen nieder. Die konzerneigenen Gesellschaften British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus und Level beförderten insgesamt rund 26,4 Millionen Fluggäste und damit knapp ein Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg um rund zwei Prozent auf 7,2 Milliarden Euro. Der Überschuss wuchs um mehr als 70 Prozent auf 301 Millionen Euro./stw/jsl/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 8,204 auf Tradegate (08. Mai 2026, 10:23 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +9,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,58 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,80 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -14,36 %/+10,11 % bedeutet.



