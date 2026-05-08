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    Trump, Iran, China: Der Krieg, der keiner sein darf!

    Das aber will der US-Präsident unbedingt vermeiden - und nachdem der Iran nicht zu Verhandlungen bereit ist, nehmen die USA wieder den Versuch auf, die Straße von Hormus zu befreien

    Der Iran-Krieg hat wieder begonnen, aber Trump scheut das Wort "Krieg" - weil China klar gemacht hat, dass der Besuch des US-Präsidenten abgesagt würde, wenn der Krieg andauert. Das aber will der US-Präsident unbedingt vermeiden - und nachdem der Iran nicht zu Verhandlungen bereit ist, nehmen die USA wieder den Versuch auf, die Straße von Hormus zu befreien. Dass der Krieg wieder begonnen hat, wird schon dadurch klar, dass sich die Vereinigten Arabischen Emirate und der Iran gegenseitig beschießen. Der Ölpreis hat daher gestern eine bullische Umkehr hingelegt - waren die Aktienmärkte schlicht zu optimistisch in den letzten Wochen? Sehr wahrscheinlich lautet die Antwort: ja!

    Das Video "Trump, Iran, China: Der Krieg, der keiner sein darf! " sehen Sie hier..

     




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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