Trump, Iran, China: Der Krieg, der keiner sein darf!

Der Iran-Krieg hat wieder begonnen, aber Trump scheut das Wort "Krieg" - weil China klar gemacht hat, dass der Besuch des US-Präsidenten abgesagt würde, wenn der Krieg andauert. Das aber will der US-Präsident unbedingt vermeiden - und nachdem der Iran nicht zu Verhandlungen bereit ist, nehmen die USA wieder den Versuch auf, die Straße von Hormus zu befreien. Dass der Krieg wieder begonnen hat, wird schon dadurch klar, dass sich die Vereinigten Arabischen Emirate und der Iran gegenseitig beschießen. Der Ölpreis hat daher gestern eine bullische Umkehr hingelegt - waren die Aktienmärkte schlicht zu optimistisch in den letzten Wochen? Sehr wahrscheinlich lautet die Antwort: ja!

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