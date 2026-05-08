SILTRONIC AG Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 08.05.2026

Mit einer Performance von +9,22 % konnte die SILTRONIC AG Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,13 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SILTRONIC AG Aktie. Nach einem Plus von +5,13 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 93,93€, mit einem Plus von +9,22 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SILTRONIC AG Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +81,14 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +17,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +70,78 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SILTRONIC AG +91,53 % gewonnen.

Während SILTRONIC AG heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,50 %.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,92 % 1 Monat +70,78 % 3 Monate +81,14 % 1 Jahr +150,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 08.05.2026, 10:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung von Siltronic: Die Diskussionen fokussieren auf Dreistelligkeit, potenzielle Ziele um 90 EUR und darüber hinaus bis in den Bereich von 1.000 EUR; technische Signale wie Candles und Stop-Loss-Überlegungen werden genannt, während fundamental auf die Wafer-Nachfrage durch KI-Boom und Smartphone-Markt verwiesen wird. Zusätzlich prägen Volatilität, Bewertungsrisiken, HV-Termin sowie Spekulationen über Übernahmeimpulse die Debatte.

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,79 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,60 %. Wacker Chemie notiert im Plus, mit +1,62 %.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.