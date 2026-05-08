Adyen-Aktie: Vom Höhenflug in den Abwärtstrend – Stabilisierung wackelt

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 946,6 Euro (Stand 2026-05-07). Damit notiert die Aktie weit unter dem 3-Jahres-Hoch von 1.847,8 Euro und zugleich klar über dem 3-Jahres-Tief von 626,4 Euro. In Relation zur Spanne der letzten drei Jahre bewegt sich der aktuelle Kurs damit im unteren Drittel. Nach der scharfen Korrektur von über 1.800 Euro im Februar 2025 auf unter 900 Euro im März 2026 wirkt die laufende Bewegung eher wie eine fragile Stabilisierung als eine dynamische Trendwende. Die Serie tieferer Hochs seit Februar 2026 unterstreicht, dass die Verkäufer weiterhin den Takt vorgeben.

Über die letzten drei Jahre zeigt die Adyen Parts Sociales Aktie einen extrem volatilen Verlauf. Nach einem stabilen Aufwärtstrend bis Sommer 2023 mit Kursen deutlich über 1.600 Euro markierte das Papier am 2025-02-18 mit 1.847,8 Euro sein 3-Jahres-Hoch. Bereits im August 2023 kam es jedoch zu einem massiven Einbruch: Der Kurs stürzte von über 1.400 Euro auf 913 Euro und fiel in der Folge bis zum 3-Jahres-Tief bei 626,4 Euro am 2023-09-21. Auf diese Kapitulation folgte eine mehrmonatige Erholungsphase, die den Wert wieder in den Bereich über 1.500 Euro führte. Seit Anfang 2026 dominiert jedoch erneut ein klar abwärtsgerichteter Trend mit deutlich tieferen Notierungen.

200-Tage-Linie signalisiert intakten Abwärtstrend

Die 200-Tage-Linie, berechnet aus den Schlusskursen der vergangenen Monate, verläuft deutlich über dem aktuellen Niveau. Während die Aktie bis Herbst 2025 überwiegend im Bereich von rund 1.300 bis 1.500 Euro gehandelt wurde, pendelt sie seit Februar 2026 meist zwischen 900 und 1.000 Euro. Daraus ergibt sich, dass der gleitende 200-Tage-Durchschnitt aktuell grob im Bereich um etwa 1.280 Euro liegen dürfte. Mit einem Kurs von 946,6 Euro ergibt sich damit ein Abstand von rund minus 26 Prozent zur 200-Tage-Linie. Charttechnisch ist das ein klares Zeichen für einen etablierten Abwärtstrend: Solange der Kurs so deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt notiert und diesen nicht nachhaltig zurückerobert, bleibt die technische Großwetterlage negativ.

Unterstützungen und Widerstände im aktuellen Chartbild

Auf der Unterseite stützt zunächst der Bereich um 900 Euro, wo die Aktie im März und April 2026 mehrfach nach oben drehte. Darunter wartet eine breitere Unterstützungszone zwischen 847 und 880 Euro, die zuletzt Ende März und Anfang April 2026 getestet wurde. Ein Bruch dieser Zone würde den Blick wieder in Richtung des historischen Crash-Bereichs um 650 Euro öffnen, wo im September 2023 das 3-Jahres-Tief bei 626,4 Euro markiert wurde. Auf der Oberseite trifft der Kurs bereits um 1.000 bis 1.020 Euro auf den ersten Widerstand, der sich aus mehreren Hochpunkten im Februar 2026 ableiten lässt. Darüber verläuft eine markante Barriere im Bereich 1.150 bis 1.200 Euro, die 2024 und Anfang 2026 als tragfähige Unterstützung diente und nun als Widerstandszone fungiert. Langfristig bleibt die breite Zone zwischen 1.400 und 1.500 Euro der zentrale Widerstandsbereich, in dem die Aktie in den Jahren 2023 bis 2025 wiederholt nach unten abgeprallt ist.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adyen Parts Sociales Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.