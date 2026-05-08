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    HYTN Innovations: Lizenz für pharmazeutische Wirkstoffe & Öle erweitert

    HYTN Innovations meldet einen wichtigen Meilenstein: Nach erfolgreicher GMP-Inspektion erweitert Health Canada die Herstellungslizenz – mit neuen Chancen für regulierte Pharmaprojekte.

    HYTN Innovations: Lizenz für pharmazeutische Wirkstoffe & Öle erweitert
    Foto: adobe.stock.com
    • HYTN Innovations Inc. hat nach einer GMP-Inspektion seiner Anlage in Kelowna (British Columbia) von Health Canada eine abgeänderte/erweiterte Arzneimittelherstellungslizenz (DEL) erhalten.
    • Die erweiterte DEL erlaubt die Herstellung, Verpackung und Kennzeichnung nicht-steriler pharmazeutischer Wirkstoffe (APIs) in fester und nicht-fester Form sowie die Produktion pharmazeutischer Öle als zugelassene Fertigarzneiform.
    • Die Lizenzveränderung erweitert HYTNs GMP-konforme Herstellungsaktivitäten und ermöglicht die Unterstützung regulierter Arzneimittelentwicklungs‑ und Herstellungsprogramme, auch mit cannabinoid‑basierten Ausgangsstoffen und Fertigarzneimitteln, vorbehaltlich produkt‑ und rechtlicher Anforderungen.
    • Kanada wurde von der Europäischen Kommission als Drittland mit gleichwertigem Rechtsrahmen für Wirkstoffe eingestuft; dadurch können für in Kanada hergestellte APIs bestimmte schriftliche Bestätigungsanforderungen der EU entfallen, jedoch ohne automatische Markt‑ oder Zulassungsfreigabe.
    • HYTN sieht in der DEL‑Erweiterung mehr Flexibilität für nationale und internationale Märkte (u. a. Deutschland, UK, Australien), betont aber, dass dies keine Ankündigung neuer Verträge, Umsätze oder Zulassungen ist und Exporte/Verkäufe weiterhin regulatorischen Vorgaben unterliegen.
    • Die Mitteilung ist eine Marketingmitteilung der MCS Market Communication Service GmbH mit Interessenkonflikt (Vergütung durch den Emittenten); Hinweise auf hohe Anlage‑ und Totalverlustrisiken sowie keine Anlageberatung sind explizit enthalten.

    Der Kurs von HYTN Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1395EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,78 % im Minus.


    HYTN Innovations

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    ISIN:CA40443L1040WKN:A3DEUD
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