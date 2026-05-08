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    AKTIE IM FOKUS

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    Hellofresh sehr schwach - UBS sieht viele Fragezeichen

    AKTIE IM FOKUS - Hellofresh sehr schwach - UBS sieht viele Fragezeichen
    Foto: HelloFresh

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Abstufung durch die UBS für Hellofresh hat die Papiere des Kochboxenanbieters am Freitag unter Druck gesetzt. Unter den schwächsten Werten im SDax verloren sie zuletzt 3,4 Prozent auf 4,17 Euro. Damit summiert sich das Minus im Jahr 2026 schon auf fast ein Drittel. Seit dem Rekordhoch von 97,50 Euro während der Corona-Pandemie im Jahr 2021 sind sie nur noch ein Schatten ihrer selbst.

    UBS-Experte Jo Barnet-Lamb strich nun seine Kaufempfehlung für Hellofresh. Das Unternehmen habe bislang nur unzureichend erklärt, warum man gegenüber dem Vorjahr nicht mit einem anziehenden Absatz von Kochboxen rechnet. Zudem stehe hinter einer nachhaltigen Profitabilität im Geschäft mit Fertigmenüs ein Fragezeichen. Das erste Quartal sei recht solide gewesen, aber die Unsicherheit hinsichtlich des zweiten Quartals überschatte dies./ajx/mis

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    ISIN:DE000A161408WKN:A16140
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 18.599 auf Ariva Indikation (08. Mai 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -13,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 736,93 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,5714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +138,61 %/+90,89 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu HelloFresh - A16140 - DE000A161408

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kurs- und Umsatzentwicklung von HelloFresh. Im Fokus steht das enttäuschende, schrumpfende RTE-Geschäft, Zweifel an Skalierbarkeit und Kundenbindung, kritische Fragen zu Management-Erklärungen und hohen CapEx (RTE-Center), Risiko von Abschreibungen sowie negative Analystenprognosen. Vereinzelt wird PR/Hype (z. B. KI) als Kursstütze genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HelloFresh eingestellt.

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    dpa-AFX
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