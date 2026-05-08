BARCLAYS stuft IAG Pence auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 425 Pence belassen. Die Muttergesellschaft von British Airways und Iberia habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beim Ausblick äußere sich die Gruppe aber konservativer als Konkurrenten dazu, inwieweit die höheren Treibstoffkosten aufgefangen werden könnten./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:17 / GMT
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Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 4,459EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 10:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: IAG Pence
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 4,25
Kursziel alt: 4,25
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
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