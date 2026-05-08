BARCLAYS stuft ABB LTD auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ABB nach einem Treffen mit Unternehmensmanagern auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 71 Franken belassen. Das größte Wachstumspotenzial der Schweizer liege derzeit in Mittelspannungsprodukten, schrieb George Featherstone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es würden aber auch Chancen im Bereich Flüssigkeitskühlung gesehen, der indirekt angegangen werden solle./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 88,96EUR auf Lang & Schwarz (08. Mai 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 71

Kursziel alt: 71

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

