BARCLAYS stuft Argenx auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Argenx nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 900 Euro belassen. Angesichts der sehr starken Wachstumsaussichten und der umfangreichen kurzfristigen Medikamenten-Pipeline hält Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie an seinem Optimismus für die Aktien des biopharmazeutischen Unternehmens fest./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 667,6EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 10:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 900

Kursziel alt: 900

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 900,00 € , was eine Steigerung von +34,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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