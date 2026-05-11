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    Mega-Prognose

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    Arm-Aktie vor Kursexplosion? Evercore sieht Billionenpotenzial!

    Trotz Sorgen um mögliche Lieferengpässe halten Analysten von Evercore Arm weiter für einen der größten Gewinner des KI-Booms.

    Für Sie zusammengefasst
    Mega-Prognose - Arm-Aktie vor Kursexplosion? Evercore sieht Billionenpotenzial!
    Foto: Dall-E

    Während skeptische Analysten vor Lieferengpässen warnen, schlägt die Investmentbank Evercore ISI einen deutlich optimistischeren Ton bei Arm an und hält langfristig sogar eine Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar für möglich.

    Arm könnte eines Tages Nvidia und Apple Konkurrenz machen

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    Die Analysten Mark Lipacis und Joseph McCormack von Evercore ISI halten Arm für einen der strategisch wichtigsten Gewinner des KI-Zeitalters. In einer Mitteilung an Investoren erklärten sie, das Unternehmen verfüge über "alle notwendigen Zutaten", um künftig eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Billion US-Dollar zu erreichen.

    Damit würde Arm in eine Liga mit Schwergewichten wie Nvidia, Apple, Alphabet und Microsoft aufsteigen.

    Besonders entscheidend sei laut Evercore die dominierende Stellung von Arm bei CPU-Architekturen. Die Technologie des Unternehmens gilt mittlerweile in zahlreichen Zukunftsmärkten als Quasi-Standard – darunter Smartphones, KI-Rechenzentren, Internet-of-Things-Anwendungen, Robotik sowie autonome Fahrzeuge.

    Die Analysten betonten zudem, dass Arm über Jahrzehnte ein einzigartiges Ökosystem aus Kunden, Partnern und Zulieferern aufgebaut habe. Genau dieser Netzwerkeffekt stelle die größte Eintrittsbarriere für Wettbewerber dar.

    Evercore bestätigte deshalb seine Kaufempfehlung ("Outperform") und hob das Kursziel deutlich von 227 auf 326 US-Dollar an.

    Marktwert müsste sich verfünffachen

    Derzeit wird Arm an der Börse mit rund 209 Milliarden US-Dollar bewertet. Um die von Evercore prognostizierte Billionenbewertung zu erreichen, müsste sich der Unternehmenswert also nahezu verfünffachen.

    Lieferengpässe bei TSMC sorgen für Nervosität

    Experten von Morgan Stanley sehen in der Produktion fortschrittlicher Halbleiter derzeit den größten Risikofaktor für Arm. Insbesondere die begrenzte Verfügbarkeit moderner Fertigungskapazitäten beim taiwanischen Chipriesen TSMC könnte das Wachstum des Unternehmens ausbremsen.

    "Die Verfügbarkeit moderner Wafer-Kapazitäten bleibt der entscheidende Engpass", schrieb Analyst Lee Simpson. Dadurch fehle kurzfristig das Vertrauen, dass Arm das volle Potenzial seiner geplanten Datacenter-Offensive tatsächlich ausschöpfen könne.

    Auch Analysten von Deutsche Bank und Barclays verwiesen darauf, dass Arm trotz der enormen Nachfrage seine bisherigen Umsatzprognosen für 2027 und 2028 nicht angehoben habe.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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