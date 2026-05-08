Britischer Premier Starmer weist Rücktrittsforderungen zurück

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer will trotz eines sich abzeichnenden Wahldebakels bei den britischen Kommunal- und Regionalwahlen nicht zurücktreten. "Ich werde nicht davonlaufen und das Land ins Chaos stürzen", sagte der Labour-Politiker in einem Interview dem Nachrichtensender Sky News nach Auszählung erster Ergebnisse der Kommunalwahl in England.

"Die Ergebnisse sind wirklich hart, ich will das nicht beschönigen", sagte der Premier. Er sei aber im Juli 2024 für eine fünfjährige Amtszeit gewählt worden und habe die Absicht, das durchzuziehen. Er wolle seine Partei auch in die nächste Parlamentswahl führen.