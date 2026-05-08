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    AKTIE IM FOKUS

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    Siltronic auf Hoch seit 2022 - fernab aller Kursziele

    AKTIE IM FOKUS - Siltronic auf Hoch seit 2022 - fernab aller Kursziele
    Foto: Adobe Stock

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siltronic haben im wieder schwierigeren Marktumfeld am Freitag mit 95,80 Euro einen Höchststand seit 2022 erreicht. Damit fehlt im laufenden Jahr nicht mehr viel zu einer Kursverdopplung.

    Den Anlegern ist damit offensichtlich gleichgültig, dass Experten die Kursrally schon länger für ausgereizt halten. Kursziele der Analysten über dem aktuellen Niveau sucht man jedenfalls vergeblich, dafür gibt es teils deutlich tiefere wie beispielsweise die 33 Euro von Experte Didier Scemama von der Bank of America.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analystin Maissa Keskes von Oddo BHF hatte erst am Montag ihre "Outperform"-Empfehlung in ein "Underperform" gedreht, nachdem ihr Kursziel von 75 Euro überschritten worden war. Schon da sah sie in der Bewertung des Waferherstellers den Höhepunkt des Geschäftszyklus enthalten. Der Kurs kletterte gleichwohl alleine im Wochenverlauf um weitere 20 Prozent nach oben./ag/jha/

    SILTRONIC AG

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    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,43 % und einem Kurs von 94,00 auf Tradegate (08. Mai 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um +20,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +66,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 2,80 Mrd..

    SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der SILTRONIC AG Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 83,00EUR was eine Bandbreite von -35,31 %/-10,51 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu SILTRONIC AG - WAF300 - DE000WAF3001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye von Siltronic, deren Momentum und Bewertung. Diskutiert werden fundamentale Treiber (KI-/Chip‑Boom, Smartphone‑Erholung, steigende Wafer‑Nachfrage) versus Bedenken wegen hoher Bewertung, Zyklizität, Volatilität und Stop‑Loss/„sell on good news“-Strategien; außerdem Hauptversammlung und spekulative Übernahmegedanken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

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    dpa-AFX
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