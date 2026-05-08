Bechtle-Chef rechnet 2026 mit profitablem Wachstum
NECKARSULM (dpa-AFX) - Der Bechtle -Chef hält eine Stagnation von Umsatz und operativen Gewinn im laufenden Jahr für unwahrscheinlich. "Ich rechne 2026 mit profitablem Wachstum", sagte Thomas Olemotz am Freitag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten anlässlich der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal. Auf Nachfrage erläuterte er, dass das untere Ende der ausgegebenen - und am Freitag bestätigten - Zielspanne "aus heutiger Sicht konservativ" sei. Diese Prognose sieht sowohl Umsatz als auch Vorsteuergewinn auf Vorjahresniveau bis 5 Prozent darüber an.
Olemotz führte in der Telefonkonferenz aus, dass die Ziele zu einem frühen Zeitpunkt im Jahr festgelegt wurden. Mittlerweile könne man den Geschäftsverlauf und die Einflüsse von möglichen Belastungsfaktoren besser einschätzen. Für eine tatsächliche Erhöhung der Jahresprognose ist es dem Manager aber noch zu früh./lew/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,50 % und einem Kurs von 32,22 auf Tradegate (08. Mai 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um +11,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,05 Mrd..
Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +5,59 %/+45,96 % bedeutet.
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Das ging doch schneller als gedacht. Der jüngste Ausbruch spricht für eine Trendbeschleunigung. Solange die jüngste Kurslücke sowie die neu etablierte Unterstützungszone um 41 EUR verteidigt werden, bleiben die Voraussetzungen für weitere Kursanstiege intakt, meint LYNX: