Bechtle-Chef rechnet 2026 mit profitablem Wachstum

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,50 % und einem Kurs von 32,22 auf Tradegate (08. Mai 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um +11,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,32 %.

Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,05 Mrd..

Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +5,59 %/+45,96 % bedeutet.