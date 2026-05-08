DZ BANK stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Kaufen'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fresenius Medical Care (FMC) von 56 auf 52 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Bei dem Dialysekonzern bleibe die US-Markteinfu?hrung des 5008X-Systems zur Hochvolumen-Hämodialyse im Mittelpunkt der Anlagestory, schrieb Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erste operative Erfahrungen seien sehr positiv. Die US-Behandlungszahlen stünden kurz vor einer Trendwende. Dennoch senkte der Experte seine Gewinnschätzungen etwas./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 37,50EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Sven Kürten
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sven Kürten
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
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