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    Bitcoin fällt unter 80.000 US-Dollar

    Bitcoin fällt unter 80.000 US-Dollar
    Foto: Kanchanara - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Freitag unter 80.0000 US-Dollar gefallen. Am Vormittag kostete die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp 79.932 Dollar gekostet. In der Nacht hatte der Bitcoin noch über 80.000 Dollar gekostet.

    Der Bitcoin bewegt sich derzeit auf dem Niveau vom Wochenstart. Am Montag war der Bitcoin erstmals seit Januar über 80.000 Dollar gestiegen. Zur Wochenmitte war er dann kurzzeitig bis auf 82.833 Dollar geklettert.

    Timo Emden sieht den Bitcoin vor einem erneuten "Charaktertest". "Nun könnte sich zeigen, ob der jüngste Anstieg mehr als nur eine Luftnummer war", heißt es in einer Analyse. "Die geopolitische Unsicherheit drückt derzeit klar auf die Risikobereitschaft. Solange die Nachrichtenlage fragil bleibt, fehlt vielen Investoren der Mut für neue Engagements."

    Der Bitcoin war seit Anfang Mai tendenziell gestiegen. Die Waffenruhe und die Hoffnung auf eine Öffnung der Straße von Hormus hatte den Kurs gestützt. Jetzt haben sich aber die Spannungen am Persischen Golf die Spannungen wieder deutlich zugespitzt
    Die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten, dass nach einem iranischen Drohnenangriff in einem Industriegebiet der Hafenstadt Fudschaira ein Großbrand ausgebrochen ist. Die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten, dass nach einem iranischen Drohnenangriff in einem Industriegebiet der Hafenstadt Fudschaira ein Großbrand ausgebrochen ist./jsl/mis

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