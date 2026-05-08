WARBURG RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rational auf "Buy" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. Der Großküchenausstatter habe mit seinen Erstquartalszahlen die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei weiterhin ein Kauf und biete noch einigen Raum bis zum Kursziel./rob/mf/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 657EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 09:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 800

Kursziel alt: 800

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

