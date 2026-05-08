BERENBERG stuft STMicro auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Hersteller von analogen Chips wie Infineon oder STMicroelectronics zeigten sich in diesem Jahr dynamisch - auch wegen steigender Erlöse mit Produkten für Künstliche Intelligenz (KI), schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Jenseits der etablierten Märkte verfüge STMicro über vielfältige Wachstumstreiber./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 47,94EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 11:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Tammy Qiu

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 53

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

