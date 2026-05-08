BERENBERG stuft STMicro auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Hersteller von analogen Chips wie Infineon oder STMicroelectronics zeigten sich in diesem Jahr dynamisch - auch wegen steigender Erlöse mit Produkten für Künstliche Intelligenz (KI), schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Jenseits der etablierten Märkte verfüge STMicro über vielfältige Wachstumstreiber./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 47,94EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 11:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Tammy Qiu
Analysiertes Unternehmen: STMicro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 53
Kursziel alt: 53
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Tammy Qiu
Analysiertes Unternehmen: STMicro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 53
Kursziel alt: 53
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte