BERENBERG stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Hold'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vestas von 175 auf 196 dänische Kronen angehoben, während die Einstufung auf "Hold" belassen wurde. Bei dem Hersteller von Windkraftanlagen sei eine Erholung im Gange, schrieb Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das erste Quartal habe solide über den Erwartungen gelegen - angetrieben durch höhere Offshore-Umsätze und Margen im Bereich Power Solutions. Er hob seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2026 und 2027 an./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 26,07EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Henry Tarr
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 196
Kursziel alt: 175
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Henry Tarr
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: neutral
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Kursziel alt: 175
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