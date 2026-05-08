Schwesig fordert Gesamtkonzept für Entlastungen

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Scheitern der Entlastungsprämie für Beschäftigte im Bundesrat hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ein Gesamtkonzept für Entlastungen und Reformen verlangt. "Einzelmaßnahmen allein helfen uns nicht mehr weiter. Wir brauchen jetzt ein Gesamtpaket", sagte die SPD-Politikerin im Bundesrat.

Es gehe darum, die Wirtschaft zu stärken, die Energiepreise zu senken, kleinere und mittlere Einkommen zu entlasten, eine Gesundheits- und Rentenform gemeinsam zu gestalten, um in Deutschland wieder für wirtschaftliche Stabilität und soziale Sicherheit zu sorgen. "Das kann man nicht im Kleinklein machen."