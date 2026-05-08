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    Erfolgreicher Verkauf: Dr. Wieselhuber & Partner führt zum Erfolg

    Ein komplexer Neustart mit Signalwirkung: In einem intensiven Investorenprozess wird Sympatex neu aufgestellt – technologisch führend, nachhaltig positioniert und wirtschaftlich skalierbar.

    Erfolgreicher Verkauf: Dr. Wieselhuber & Partner führt zum Erfolg
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Unter Federführung von Dr. Wieselhuber & Partner wurde in kurzer Zeit eine Investorenlösung umgesetzt: PIDIGI S.p.A. übernimmt die wesentlichen Vermögenswerte der Sympatex Technologies GmbH.
    • Der Produktions- bzw. Unternehmensstandort in Unterföhring bleibt erhalten, wodurch die technologische Kompetenz von Sympatex fortgeführt werden kann.
    • Der Transaktionsprozess wurde im Auftrag des Insolvenzverwalters Axel W. Bierbach von Ante Jelavic, Dr. Hubertus Bartelheimer und Thomas Müller gesteuert.
    • PIDIGI (seit 1953) ist ein international vernetzter Lieferant für Schuh-, Lederwaren- und Bekleidungsindustrie (8 Niederlassungen, >80 Mio. Euro Umsatz, großes Logistikzentrum) und bringt industrielle sowie vertriebliche Synergien für den strategischen Neustart.
    • Sympatex entwickelt seit 1986 porenfreie, PFAS‑freie Polyester-Membranen (wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv) mit Fokus auf monomateriale, recyclingfähige Lösungen und nachhaltige Produktentwicklung.
    • Ausgangslage war komplex und wettbewerbsintensiv; zentrale Aufgaben waren das Zusammenführen von technologischer Differenzierung, nachhaltiger Positionierung und wirtschaftlicher Skalierbarkeit sowie das Schaffen von Vertrauen und Herausarbeitung der Werttreiber.






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