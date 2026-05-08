93 0 Kommentare Erfolgreicher Verkauf: Dr. Wieselhuber & Partner führt zum Erfolg

Ein komplexer Neustart mit Signalwirkung: In einem intensiven Investorenprozess wird Sympatex neu aufgestellt – technologisch führend, nachhaltig positioniert und wirtschaftlich skalierbar.

Unter Federführung von Dr. Wieselhuber & Partner wurde in kurzer Zeit eine Investorenlösung umgesetzt: PIDIGI S.p.A. übernimmt die wesentlichen Vermögenswerte der Sympatex Technologies GmbH.

Der Produktions- bzw. Unternehmensstandort in Unterföhring bleibt erhalten, wodurch die technologische Kompetenz von Sympatex fortgeführt werden kann.

Der Transaktionsprozess wurde im Auftrag des Insolvenzverwalters Axel W. Bierbach von Ante Jelavic, Dr. Hubertus Bartelheimer und Thomas Müller gesteuert.

PIDIGI (seit 1953) ist ein international vernetzter Lieferant für Schuh-, Lederwaren- und Bekleidungsindustrie (8 Niederlassungen, >80 Mio. Euro Umsatz, großes Logistikzentrum) und bringt industrielle sowie vertriebliche Synergien für den strategischen Neustart.

Sympatex entwickelt seit 1986 porenfreie, PFAS‑freie Polyester-Membranen (wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv) mit Fokus auf monomateriale, recyclingfähige Lösungen und nachhaltige Produktentwicklung.

Ausgangslage war komplex und wettbewerbsintensiv; zentrale Aufgaben waren das Zusammenführen von technologischer Differenzierung, nachhaltiger Positionierung und wirtschaftlicher Skalierbarkeit sowie das Schaffen von Vertrauen und Herausarbeitung der Werttreiber.





Lesen Sie auch Gold-Aktie mit Dividende AngloGold Ashanti: Rekord über Rekord lassen die Aktie platzen Wall Street überrascht Konkurrenz für SpaceX? Diese Raketenfirma zündet den Turbo +30 % an einem Tag Nach AMD, Intel & Qualcomm: Jetzt rastet diese Halbleiteraktie komplett aus! Firma schlägt Erwartungen Evonik unter Druck – warum Anleger trotzdem aufhorchen





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.