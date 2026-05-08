Rendite statt Zinsen
Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
Mit einer Dividendenrendite von +3,92 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
NetEase ist ein führendes chinesisches Technologieunternehmen, das sich auf Internetdienste und Online-Inhalte spezialisiert hat. Es bietet Online-Spiele, E-Commerce, Musik-Streaming und Bildungsdienste an. NetEase ist einer der größten Anbieter von Online-Spielen in China und hat eine starke Präsenz im asiatischen Markt. Zu den Hauptkonkurrenten gehören Tencent, Alibaba und Baidu. NetEase zeichnet sich durch innovative Spieleentwicklung und eine starke Musik-Streaming-Plattform aus.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Netease nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Netease gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,92 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +24,72 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 19,85 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Netease investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +13,22 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Netease verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,92 %.
Mit +3,92 % Dividendenrendite bietet Netease ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +24,72 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Netease für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,92 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 19,85.
Netease weißt eine Marktkapitalisierung von 68,04 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,92 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Netease Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.05.2026
Am heutigen Handelstag musste die Netease Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,68 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,92 %, eine Investition von etwa 153.062€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|6,338472
|+49,13 %
|+3,92 %
|2025
|4,2502
|+19,08 %
|+2,68 %
|2024
|3,569188
|+43,12 %
|+2,64 %
|2023
|2,493785
|+18,75 %
|+1,79 %
|2022
|2,100056
|0,00 %
|+1,84 %
Warum Netease für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,92 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +24,72 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 19,85
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Netease Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,53 %
|1 Monat
|+2,12 %
|3 Monate
|-5,33 %
|1 Jahr
|+2,56 %
Informationen zur Netease Aktie
Es gibt 3 Mrd. Netease Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,04 Mrd. € wert.
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Ob die Netease Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Netease Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.