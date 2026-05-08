PVA TePla Aktie mit kräftigem Kursplus - 08.05.2026

Die PVA TePla Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +7,86 % auf 43,37€. Damit gewinnt die Aktie +3,16 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PVA TePla Aktie. Nach einem Plus von +6,32 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 43,37€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

PVA TePla ist ein Spezialmaschinenbauer für Kristallzucht-, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen, v.a. für Halbleiter-, Photovoltaik- und Werkstoffindustrie. Starke Position in Nischen wie Siliziumkristallzucht und Ultraschall-/Röntgen-Inspektion. Wettbewerber u.a. ASM, Applied Materials, Lam Research, KLA. USP: hohe Prozesskompetenz in Hochtemperatur/Vakuum, Kombination aus Anlagenbau und Metrologie.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der PVA TePla Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +111,13 %.

Allein seit letzter Woche ist die PVA TePla Aktie damit um +20,19 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +46,52 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von PVA TePla +91,73 % gewonnen.

Während PVA TePla heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,61 %. Damit gehört PVA TePla heute zu den auffälligeren Werten.

PVA TePla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,19 % 1 Monat +46,52 % 3 Monate +111,13 % 1 Jahr +166,08 %

Informationen zur PVA TePla Aktie

Stand: 08.05.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 943,51 Mio.EUR € wert.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für PVA Tepla von 36 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ausgaben für Chipausrüstungen sollten 2026 und 2027 nochmals um 25 Prozent steigen, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,33 %. AIXTRON notiert im Plus, mit +3,15 %.

PVA TePla Aktie jetzt kaufen?

Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.