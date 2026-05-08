Schwach - Iran-Krieg eskaliert wieder

(Korrigiert wird im letzten Absatz, erster Satz, dass Analyst Jochen Stanzl bei der Consorsbank rpt. Consorsbank ist.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Neue Kriegssorgen rund um den Iran belasten am Freitag die Börsen. Der Dax sank im frühen Handel um 0,92 Prozent auf 24.436 Punkte und entfernt sich damit von der runden Marke von 25.000 Zählern, die er zur Wochenmitte erstmals seit Ausbruch des Iran-Kriegs zeitweise klar überschritten hatte.

Der MDax mit den mittelgroßen Werten gab am Freitag um 0,51 Prozent auf 31.400 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1 Prozent.