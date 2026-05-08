Gehaltsverzicht und keine betriebsbedingten Kündigungen

Der MDax-Konzern hatte das Sparprogramm wegen einer schon langen Branchenflaute angestrengt. Am Ende sollen die jährlichen Kosten um mehr als 300 Millionen Euro reduziert werden./mis/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 94,20 auf Tradegate (08. Mai 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um -0,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,06 %.

Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 4,94 Mrd..

Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 92,00EUR was eine Bandbreite von -36,64 %/-2,85 % bedeutet.