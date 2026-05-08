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    Wacker Chemie

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    Gehaltsverzicht und keine betriebsbedingten Kündigungen

    Wacker Chemie - Gehaltsverzicht und keine betriebsbedingten Kündigungen
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wacker Chemie hat sich mit der Arbeitnehmervertretung auf Details zu dem seit Herbst geplanten Stellenabbau geeinigt. In Deutschland sei sich auf einen sozialverträglichen Plan zum Abbau von rund 1.600 Stellen verständigt worden, teilte der Chemiekonzern am Freitag mit. Erfolgen soll er über ein Freiwilligenprogramm mit Altersteilzeitregelungen und Aufhebungsverträge. Zudem leisteten alle Mitarbeiter in Deutschland bis 2028 einen Solidarbeitrag, konkret eine Arbeitszeit- und Entgeltreduzierung um vier Prozent. Dadurch sollen betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden.

    Geplant sei, am weltweit größten Wacker-Standort in Burghausen 1.300 Arbeitsplätze abzubauen, im sächsischen Nünchritz sind es 200 Stellen, am Unternehmenssitz in München 60 Stellen sowie an weiteren Standorten in Deutschland in Summe 50 Stellen. Per Ende März beschäftigte Wacker Chemie weltweit knapp 16.200 Menschen, rund 10.600 davon in Deutschland.

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    Der MDax-Konzern hatte das Sparprogramm wegen einer schon langen Branchenflaute angestrengt. Am Ende sollen die jährlichen Kosten um mehr als 300 Millionen Euro reduziert werden./mis/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 94,20 auf Tradegate (08. Mai 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um -0,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 4,94 Mrd..

    Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 92,00EUR was eine Bandbreite von -36,64 %/-2,85 % bedeutet.




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